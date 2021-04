CALA ANCORA LA FIDUCIA A DRAGHI E AL GOVERNO



I sondaggi politici oggi di Index Research illustrati ieri da Corrado Formigli durante Piazzapulita dicono che la Lega perde voti e punti (-0,4% in una settimana) mentre Mario Draghi è a corto di fiducia dopo pochi mesi di governo.

La rilevazione della trasmissione di La7 fotografa le intenzioni di voto degli italiani: la Lega è al 21,2%, in calo dello 0,4% rispetto alla scorsa settimana mentre il Partito Democratico si avvicina pur rimanendo fermo, visto che è stabile al 20% ma è distante ora solo un 1,2% dal Carroccio.

Dietro c’è Fratelli d’Italia al 17,9%, in crescita dello 0,1%, seguita dal MoVimento 5 Stelle che è al 16,7% e cresce dello 0,1%.

Forza Italia è al 6.8% e cresce dello 0,3% mentre Azione di Carlo Calenda è stabile al 3,5% e Sinistra Italiana è al 2,6%. Italia Viva di Matteo Renzi è al 2,1% e perde lo 0,1%.

Europa Verde è stabile all’1,9%, Articolo 1 – Mdp è all’1,7% e Più Europa è all’1,5%.

Chiude la classifica Cambiamo! di Giovanni Toti all’1,3%, in calo dello 0,1%.

Gli altri partiti assommano insieme il 5% dei voti mentre l’area indecisi/non voto è al 39,8%.

La rilevazione sulla fiducia degli italiani nei leader vede invariati i primi tre posti. Giuseppe Conte è primo con 38, Giorgia Meloni seconda con 36 ed Enrico Letta è terzo con 33. Tutti e tre non guadagnano né perdono punti rispetto alla scorsa settimana. Matteo Salvini invece perde un punto percentuale ed è a 25%, seguito da Luigi Di Maio e Carlo Calenda al 16%. Berlusconi è al 15 e Matteo Renzi è al 10%, entrambi con risultati invariati.

Cade invece Mario Draghi che perde mezzo punto percentuale in una settimana e quasi otto punti dal 18 febbraio, prima data della serie storica. Il governo Draghi lascia sul posto lo 0,1% ed èa al 43,5%. Dal 18 febbraio ha perso 4,4 punti percentuali.

(da agenzie)

