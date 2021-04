SE IL CANDIDATO DEL CENTRODESTRA FOSSE LUPI, IL VANTAGGIO SAREBBE DI 19 PUNTI



Il sindaco uscente di Milano Beppe Sala parte in vantaggio rispetto a Gabriele Albertini e a Maurizio Lupi. A rivelarlo è un sondaggio condotto da Ipsos sulle elezioni amministrative nel capoluogo lombardo. La rilevazione di basa su 2.250 interviste ed è stata pubblicata oggi sul Corriere della Sera.

Ipsos ha sondato due possibili sfide al ballottaggio: Sala/ Albertini e Sala/Lupi-Secondo il sondaggio, Sala è avanti su Albertini, candidato corteggiato dal centrodestra e già sindaco di Milano dal 1997–2006. Il candidato di centrosinistra vincerebbe con il 54-58 per cento dei consensi, contro il 42-46 per cento.

Ancora più netto sarebbe il distacco nel caso di una sfida con Lupi, che oltre a essere stato ministro delle Infrastrutture è stato assessore all’Urbanistica nel primo mandato Albertini: Sala vola tra il 57,5 e il 61,5 per cento contro il 38,54-42,5 dell’ex ministro.

Il 25 per cento degli intervistati, secondo il sondaggio, ritiene ottimo il lavoro svolto dal sindaco durante la pandemia. A questo va aggiunto un 42 per cento di giudizi sufficienti. In totale, il 67 per cento promuove Sala.

(da agenzie)

