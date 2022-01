PIU’ DELLA META’ DEGLI ELETTORI DI CENTRODESTRA BOCCIA IL SUO NOME



La candidatura di Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica non è si è ancora davvero concretizzata, anzi. Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe saltare definitivamente nelle prossime ore.

A bocciare il leader di Forza Italia, però, sono in primis i cittadini.

Lo ha spiegato Nando Pagnoncelli, con un sondaggio illustrato ieri sera a DiMartedì. Secondo quanto raccolto da Ipsos, infatti, il 72% degli italiani dice di non gradire Berlusconi al Quirinale. Inoltre, togliendo il 7% che non risponde alla domanda, si registra che solo il 21% dei cittadini sarebbe contento di un’eventuale elezione dell’ex presidente del Consiglio al Colle. Poco più di un italiano su cinque.

In generale, però, gli intervistati non hanno particolare fiducia nella scelta che saranno chiamati a fare i grandi elettori: il 69% crede che deputati, senatori e delegati regionali sceglieranno il Presidente sulla base dei propri interessi personali o della propria parte politica. Appena il 18%, invece, è convinto che sceglieranno il miglior Presidente per il Paese.

Quanto al profilo del prossimo capo dello Stato e alla sua provenienza politica, gli italiani sono divisi: il 35% – principalmente elettorato di centrosinistra e 5 Stelle – crede che il Presidente della Repubblica sarà un indipendente; il 28%, invece, è convinto che sarà un esponente di centrodestra (principalmente elettorato di centrodestra); il 9% pensa che al Colle salirà un esponente del centrosinistra. A questa domanda il 28%, però, non ha saputo o voluto indicare una risposta.

In chiusura, Ipsos ha rivolto ai cittadini anche una domanda sul Covid, precisamente sulla pericolosità del virus nei confronti di chi si è vaccinato: il 67% ritiene che sia ancora pericoloso, mentre il 26% pensa che sia diventato una malattia come le altre.

(da Fanpage)

Correlati