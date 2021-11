E PREFERISCONO CHE DRAGHI RESTI PREMIER



La maggioranza degli italiani preferisce che Mario Draghi resti a capo del governo e che, quindi, non sia lui il prossimo Presidente della Repubblica in vista dello scadere del mandato di Sergio Mattarella.

A rivelarlo è un secondo sondaggio Ipsos per ITV Movie che raccoglie le preferenze degli italiani rispetto alla partita del Quirinale che è ormai entrata nel vivo del dibattito politico.

Solo il 20% dei cittadini preferirebbe vedere Mario Draghi al Quirinale, mentre il 60% ha dichiarato che lo vedrebbe meglio nell’attuale veste di Presidente del Consiglio dei ministri. Il restante 20%, invece, non si è espresso.

Oltre all’ex numero uno della Banca centrale europea, un altro nome che si dà per candidato alla massima carica dello Stato è quello di Silvio Berlusconi su cui, però, gli italiani sono stati ancora più netti.

Dal sondaggio Ipsos, infatti, emerge che solo al 21% piacerebbe avere il leader di Forza Italia come Presidente della Repubblica mentre il 69% si esprime negativamente e il restante 10% non si esprime.

Sulla partita del Quirinale del prossimo anno, il 78% dei cittadini dice anche che sarebbe arrivato il momento di avere una donna come Presidente della Repubblica

(da agenzie)

