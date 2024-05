FORZA ITALIA STACCA LA LEGA… RENZI A UN PASSO DAL BARATRO, FESTEGGIANO VERDI-SINISTRA al 4,6%, CALENDA SOTTO IL QUORUM



Secondo il sondaggio Ipsos invece Fratelli d’Italia è in calo dell’1,1% e scende così sotto il 27% (al 26,4%). Segue sempre il Pd al 22,3%, in crescita (+0,2%).

Crolla il M5S di quasi un punto (-0,7%) al 16,3.

Anche Ipsos però conferma il sorpasso di Forza Italia-Noi Moderati sulla Lega: gli azzurri si attesterebbero al 9,5% guadagnando quanto perso dal Movimento (ossia lo 0,7%) e inseguiti dal partito di Salvini, sotto di quasi un punto all’8,6% (+0,1).

Sul fronte delle opposizioni, variazioni minime tra gli altri partiti: Avs resta stabile al 4,6%, mentre la lista Stati Uniti d’Europa (Italia Viva e Più Europa) al 4,1% (+0,1%) è sopra Azione al 3,3 (-0,2%).

(da agenzie)

