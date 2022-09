UNA ALLEANZA CSX-M5S SAREBBE AD APPENA 2 PUNTI DAL CENTRODESTRA, UNA CON AGGIUNTA DI CALENDA AVREBBE 4 PUNTI IN PIU’ DEL CENTRODESTRA E SAREBBE AL 49,5%



Nando Pagnoncelli, presidente dell’istituto Ipsos, ospite a DiMartedì, su La7, ha snocciolato i nuovi dati aggiornati sulle intenzioni di voto.

Pagnoncelli premette che per quanto il dibattito della campagna elettorale è stato molto ricco è stato seguito da una minoranza della popolazione. “Pensate”, sottolinea il sondaggista, “meno di uno su quattro (il 22%) dichiara di averlo seguito con molta attenzione, meno di uno su due complessivamente lo ha seguito.

E questo significa che solo adesso la campagna sta entrando nel vivo

Secondo il sondaggio Ipsos Fratelli d’Italia è in testa al 25,5% seguito dal Partito democratico con il 21,6% in flessione nelle ultime settimane, il Movimento 5 stelle che invece è in crescita e si attesta al 14,8%.

La Lega è all’11,8, Forza Italia segue all’8%, Azione e Italia Viva al 6,5%, l’alleanza Verdi Sinistra Italiana al 3,6%, Italexit di Gianluigi Paragone al 3%, Più Europa al 2,1%, Unione Popolare di Luigi De Magistris 0,7%, Impegno Civico di Luigi Di Maio 0,6%, Noi moderati 0,5%.

Il sondaggio analizza anche la forza delle coalizioni. Il centrodestra è al 45,8%, il centrosinistra al 27,9%, il Movimento 5 stelle al 14,8%, Azione e Italia Viva al 6,5% e le altre liste al 5%.

Gli indecisi o gli orientati ad astenersi sono il 37,2%. Ma Pagnoncelli precisa: “non è ancora deciso nulla, ricordo che nel 2018 un italiano su quattro ha deciso cosa votare nell’ultima settimana”.

(da agenzie)

Correlati