FDI 27,5%, PD 20,5%, M5S 16,1%, FORZA ITALIA 8,7%. LEGA 8%



I sondaggi di Ipsos illustrati oggi da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera dicono che Fratelli d’Italia è il primo partito con il 27,5% e cresce di mezzo punto percentuale.

Dietro c’è il Partito Democratico, staccato ma al di sopra della soglia «psicologica» al 20,5% e in crescita di un punto e mezzo.

Segue il Movimento 5 Stelle con il 16,1% ma in calo dell’1,3%. Intanto Forza Italia supera la Lega arrivando all’8,7% contro l’8% del Carroccio.

L’Alleanza Verdi Sinistra e Italia Viva hanno il 3,3% ciascuno, segue Più Europa con il 2,8% ed Azione con il 2,5%. Pace Terra Dignità, la nuova “creatura” di Michele Santoro, è accreditata dell’1,5%, così come Italexit.

Infine, i leader di partito. Oggi il più popolare è Antonio Tajani con un gradimento del 36%, seguito da Giuseppe Conte con il 31 ed Elly Schlein con il 27. Matteo Salvini è al 24% e Maurizio Lupi di Noi Moderati al 21%. Chiudono la classifica Carlo Calenda con il 17% di consensi e Matteo Renzi con il 15.

(da agenzie)

