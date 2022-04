FDI 21,9%, PD 21,1%. M5S 15%, LEGA 14,7%, FORZA ITALIA 8,1%



Fratelli d’Italia si conferma primo partito, seguito dal Pd, mentre al terzo posto c’è da registrare il sorpasso del Movimento 5 Stelle sulla Lega: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Ipsos.

Secondo la rilevazione, Fdi è ancora in prima posizione con il 21,9% dei consensi, con un guadagno dello 0,7 per cento rispetto al sondaggio precedente.

Anche il Partito Democratico cresce dello 0,7% e si porta al 21,1%, a poco meno di un punto dal partito di Giorgia Meloni.

Da segnalare il sorpasso del M5S sulla Lega: il partito guidato da Giuseppe Conte guadagna lo 0,7% ed è ora accreditato al 15 per cento, mentre il Carroccio cala del 2,2 per cento arretrando sotto quota 15%, precisamente al 14,7 per cento.

Forza Italia risale all’8,1%, crescendo dello 0,2 per cento, mentre tra i partiti minori da registrare il sorpasso di Italexit su Azione: il partito di Gianluigi Paragone, infatti, guadagna lo 0,4% e vola al 3,7 per cento con il partito di Calenda che invece arretra al 3,4 per cento, calando dello 0,1%.—-

