TRA I LEADER POLITICI PREVALGONO MELONI, CONTE E SPERANZA



È il Partito democratico la prima forza politica nel Paese secondo l’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera.

Un’indagine che evidenzia anche l’indice di gradimento degli elettori verso i leader politici e che, in questo senso, vede in testa la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Ma vediamo nel dettaglio come si comporterebbero gli italiani se fossero chiamati oggi alle urne e i loro giudici sul governo e sui principali esponenti politici.

La forza politica che conquisterebbe più consensi è il Partito democratico secondo i sondaggisti di Ipsos, dato al 20,8%. A seguire troviamo, non troppo distante, Fratelli d’Italia al 20%. Dietro di cinque punti percentuali, invece, la Lega, al 15%.

E ancora, dopo il Carroccio, con il 12,1% dei consensi c’è il Movimento Cinque Stelle. E infine, ultimo tra i principali partiti, Forza Italia al 9,8%.§Tra le forze politiche minori, però, ci sono un paio di elementi degni di nota.

In primis il fatto che il principale tra i piccoli partiti sia Italexit al 4%. Insieme alla federazione di Azione e +Europa, è l’unica formazione politica che passerebbe la soglia di sbarramento.

Inoltre, c’è un altro elemento interessante: Insieme per il futuro di Luigi Di Maio si posiziona davanti a Italia Viva di Matteo Renzi.

Come abbiamo detto, oltre al gradimento per i partiti, viene anche esaminata la fiducia nel governo e nei presidente del Consiglio. L’esecutivo totalizza un indice di gradimento di 55 punti, Mario Draghi di 59.

Per quanto riguarda invece i leader politici, la più amata è Giorgia Meloni con 35 punti, seguita da Giuseppe Conte (31) e Roberto Speranza (31). Il segretario del Pd si trova in quarta posizione (28), seguito da Silvio Berlusconi (27). Matteo Salvini occupa la settima posizione, Luigi Di Maio l’ottava. Matteo Renzi la quindicesima e ultima.

(da Fanpage)

