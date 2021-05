ECCO LA CLASSIFICA



I sondaggi politici che Nando Pagnoncelli ha presentato a Dimartedì sulla popolarità dei leader politici non vedono il leader della Lega Matteo Salvini svettare nella classifica: anzi. Il ministro della Salute Speranza lo supera di diversi punti

Nonostante la campagna contro il ministro che “vede rosso” e la propaganda sul coprifuoco Salvini infatti non solo è meno gradito come leader di Giorgia Meloni, ma anche di Roberto Speranza che conquista il consenso del 36% del campione intervistato nella rilevazione Ipsos contro il 30% del “Capitano”.

Conte è primo con il 55%, seconda la Meloni con il 37%, poi Speranza con il 36%, seguono appaiati al 30% Letta e Salvini, quindi Berlusconi con il 28% insieme a Toti, quindi Calenda al 23%, Fratoianni al 22%, Bonelli e Lupi al 19%, Crimi al 14% e ultimo Renzi al 10%

(da NextQuotidiano)

