IN UN MESE E MEZZO LA SCHLEIN HA RECUPERATO 7 PUNTI ALLA MELONI



Si riduce ancora il gap tra Fratelli d’Italia e Partito Democratico.

Secondo un sondaggio di Ixé, la distanza del partito guidato da Elly Schlein rispetto a quello della premier Giorgia Meloni è diminuita ancora, portandosi a meno 8 punti, contro i 15 punti registrati a metà febbraio.

Segno che la vittoria della giovane leader dem alle primarie, avvenuta a fine febbraio, continua ad attrarre consensi.

Oggi il Pd si colloca così al 21,1% (+1%), contro il 28,9% di Fratelli d’Italia.

Allo stesso modo, la vittoria di Schlein sembra drenare consensi a discapito del Movimento 5 Stelle, dato al 15,5% (-0,7%), dato simile a quello delle politiche di settembre dopo le quali aveva tuttavia iniziato a raccogliere consensi dai banchi d’opposizione.

Altri partiti: Lega 8,1%, Forza Italia 6,8%, Azione 6,7%, Verdi-Sinistra 3,9%, + Europa 1,9%

(da agenzie)

This entry was posted on giovedì, Marzo 30th, 2023 at 20:48 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.