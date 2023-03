IL TREND VEDE IL PD ORMAI OLTRE IL 20% IN TUTTI I SONDAGGI



Il sondaggio realizzato dall’Istituto Ixè riserva diverse sorprese, con i partiti di Giorgia Meloni e Giuseppe Conte che sarebbero in difficoltà rispetto a quello di Elly Schlein, che invece è dato in grande ascesa. Nell’arco di un mese sono diverse le variazioni significative, a partire da quella che riguarda Fratelli d’Italia: pur rimanendo di gran lunga la prima forza politica, è scesa al 28,6% (-2,5).

Il Pd è invece risalito dopo mesi al 20,1%, con un incremento di 3,2 punti: una chiara conferma che negli ultimi 30 giorni l’effetto-Schlein si è sentito eccome. In difficoltà, invece, il Movimento 5 Stelle, con Conte che è passato in secondo piano dopo l’entrata in scena della nuova segretaria del Pd.

Quest’ultima ha immediatamente riposizionato il partito più a sinistra che al centro, andando a recuperare consensi proprio nello spazio politico dei grillini. Il M5s è quindi sceso al 16,2% (-1) ma è comunque l’unica forza in doppia cifra oltre a Fdi e Pd.

Lievi i movimenti degli altri partiti che oscillano tra + e – lo zerovirgola.

Cala la fiducia, rispetto all’ultima rilevazione, nel governo e nella sua leader Giorgia Meloni, mentre la figura più apprezzata rimane l’ex presidente Mario Draghi. È quanto emerge dall’ultima rilevazione di Ixé. Diminuisce la fiducia in generale nelle personalità politiche tranne nei casi della nuova segretaria del Pd Elly Schlein che aumenta di 22 punti (arrivando al 34%)

(da agenzie)

