LA PREMIER HA PERSO 3 PUNTI DI GRADIMENTO PERSONALE IN UN MESE… SOLO UN ITALIANO SU DUE ANDRÀ ALLE URNE… FORZA ITALIA VICINA AL SORPASSO SULLA LEGA



Il governo Meloni perde 5 punti di fiducia nell’ultimo mese e scende per la prima volta sotto il 40%, poco sopra i livelli del Conte 2 due anni fa.

Lo raccontano le rilevazioni dell’Istituto Ixè – Intenzioni di voto.

Secondo il report, nel gradimento dei leader, scendono la premier Giorgia Meloni (40%, -3% rispetto a febbraio) e il segretario della Lega Matteo Salvini (33%, -3%).

Stabile è il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte (32%), mentre risulta in crescita la segretaria del Pd Elly Schlein (26%, +2%).

Tutti lontani, comunque, dal 55% di coloro che nel campione hanno espresso “molta” o “abbastanza” fiducia nell’ex presidente del Consiglio Mario Draghi.

A tre mesi dal voto per le Europee, secondo la rilevazione dell’Istituto Ixè, solo un italiano su due è intenzionato a recarsi alle urne. Gli orientamenti di voto evidenziano una crescita del centrosinistra, in particolare del Pd (20,2%, +1,2%), e una leggera flessione del centrodestra

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Marzo 12th, 2024 at 20:23 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.