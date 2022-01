AZIONE+EUROPA 5,7%, ITALIA VIVA 2,3%, VERDI 2,3%, CORAGGIO ITALIA 2%, SINISTRA 2%, MDP 2%



L’elezione del presidente della Repubblica, con la riconferma di Sergio Mattarella e il caos tra gli schieramenti, produce i primi effetti nei sondaggi elettorali.

Secondo l’ultima rilevazione di Ixé, realizzata tra venerdì 28 gennaio e oggi, lunedì 31 gennaio, il Partito democratico rimane il primo partito in Italia con il 21,2% dei possibili consensi.

Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni stacca la Lega, al 18,5%.

Il partito di Matteo Salvini, invece, scende di quasi due punti: dal 19,1% al 17,2%.

Tra i due alleati, quindi, ci sarebbe oramai una distanza marcata.

Esce con le ossa rotte dalla partita quirinalizia anche il Movimento 5 stelle, che oggi totalizzerebbe al voto il 15,1%. Il livello di consensi è comunque leggermente più alto rispetto alle rilevazioni degli altri sondaggi.

Forza Italia, invece, perde un leggero 0,6%, passando dal 9,2% all’8,6%.

Bene, poi, il resto della galassia centrista. Azione rimane al 3,3%, mentre Più Europa sale dall’1,4% al 2,4%. La federazione tra i due, quindi, varrebbe oggi il 5,7%.

Sale anche Italia Viva di Matteo Renzi dall’1,6% al 2,3%, mentre Coraggio Italia di Toti-Brugnaro e Udc valgono il 2%.

Se i tre partiti si mettessero assieme, dunque, totalizzerebbero il 4,3%.

A sinistra del PD, invece: Europa Verde cresce dall’1,4% al 2,3%, Sinistra Italiana passa dall’1,6% al 2% e Mdp-Articolo 1 rimane fisso al 2%.

Se ci fosse quindi una nuova operazione alla LeU, con un’unione dei tre, la lista raggiungerebbe un potenziale 6,3%.

Quanto alla fiducia nel governo Draghi il valore scende dal 65% di dicembre al 63%

