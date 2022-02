FORZA ITALIA SALE AL 9,2%, AZIONE+EUROPA 5%



Sondaggi, Ixé: il Pd guadagna due punti in tre settimane e sale al 23%. M5S in lieve ripresa, cala FdI, record negativo della Lega (16,6%)

A dirlo è il sondaggio pubblicato venerdì dall’istituto di ricerca, il primo realizzato interamente dopo la rielezione di Sergio Mattarella alla presidenza della Repubblica. Rispetto alla rilevazione precedente, effettuata tra il 28 e il 31 gennaio, il Pd schizza dal 21,2% al 23,1%, il record da maggio 2019.

Salgono a più di cinque i punti di distacco da Fratelli d’Italia, che nello stesso periodo cala dello 0,6%, dal 18,5% al 17,9%.

Calo identico per la Lega, dal 17,2% al 16,6%

In leggera ripresa anche il Movimento 5 Stelle al 15,6% dal 15,1%

Cresce invece in modo speculare Forza Italia: dall’8,6% al 9,2%, +0,6%.

Anche in questo caso si tratta del valore più alto nella curva tracciata da Ixè, che parte dalle Europee di tre anni fa.

La federazione tra Azione e +Europa, stimata al 5,7% a gennaio, cala al 5%, mentre restano stabili i due partiti a sinistra del Pd, Sinistra Italiana (dal 2,1% al 2,2%, + 0,1%) e Mdp-Articolo 1 (da 1,9% a 2%, +0,1%).

Italia viva cresce dello 0,3% (dal 2,0% al 2,3%), Europa Verde cala dello 0,4% (dal 2,3% all’1,9%).

