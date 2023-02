IL SONDAGGIO SHOCK DOPO LA VITTORIA DELLA SCHLEIN



Porta a Porta pubblica il consueto sondaggio, realizzato da Noto Sondaggi, sulle intenzioni di voto a livello nazionale e sulle recenti primarie del Pd.

Il sondaggio è stato effettuato da Noto dopo la vittoria di Elly Schlein e registra un innalzamento della percentuale del Pd nelle intenzioni di voto dal 16,5%, che avevano i democratici prima delle primarie, al 19,5% di oggi.

Per il campione di Noto, Fratelli d’Italia oggi si conferma primo partito italiano con il 28,5% (percentuale stabile). Segue il Pd, che guadagna tre punti, arrivando al 19,5%.

Scende in terza posizione il M5S con una percentuale del 16%, perdendo due punti e mezzo.

Troviamo poi la Lega stabile, seguita da Azione-Italia Viva all’8% mentre Forza Italia guadagna mezzo punto, arrivando al 7,5%,

(da agenzie)

