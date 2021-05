I SOVRANISTI ANNASPANO, CONTE A UN SOFFIO DA DRAGHI, BENE IL RIGORISTA SPERANZA E LETTA, SCOMPARE RENZI



Il presidente del Consiglio Mario Draghi batte il suo predecessore Giuseppe Conte di un solo punto. Questo il dato principale del sondaggio sulla fiducia nei leader politici condotto lo scorso 10 maggio dell’Istituto Piepoli e pubblicato da Affaritaliani.it.

Rispetto ai dati dei sondaggi politici del 3 maggio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella risulta in rialzo al 62 per cento, in seconda posizione il premier Draghi in rialzo al 59 per cento, ma il nuovo capo del Movimento 5 Stelle Conte risulta vicinissimo al 58 per cento. Fuori dal podio (quarta posizione) ma in salita il ministro della Salute Roberto Speranza al 45 per cento. Enrico Letta, segretario del Partito democratico, risulta in lieve rialzo al 34 per cento. Poi il commissario europeo Paolo Gentiloni (33 per cento, stabile).

Entrambi stabilmente al 31 per cento i presidenti delle due Camere, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico. Al 30 per cento il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. Giorgia Meloni al 28 per cento batte di un punto Matteo Salvini al 27 per cento, entrambi stabili. Secondo il sondaggio politico sulla fiducia nei leader, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sarebbe in leggero rialzo al 25 per cento, Silvio Berlusconi stabile al 18 per cento. In ultima posizione Beppe Grillo e Matteo Renzi, entrambi stabili al 10 per cento.

(da agenzie)

