PD 20,1% (+0,4%), FDI 19,9% (-0,6%), LEGA 18,9% (-0,1%), M5S 16% (+0,3%), FORZA ITALIA 7,3% (+0,4%)



Il Partito democratico si conferma primo partito in Italia anche nella Supermedia realizzata da YouTrend per Agi. Il Pd si è portato al 20,1 percento, facendo registrare una crescita di 0,4 punti percentuali rispetto alla Supermedia della settimana scorsa, staccando di soli 0,2 punti Fratelli d’Italia.

In una settimana, il principale partito di opposizione ha perso ben 0,6 punti, mentre la coalizione che sostiene il governo Draghi arriva nel suo insieme è arrivata al 73,8 percento, quasi un punto in più della settimana scorsa.

Arretra anche la Lega, sempre in terza posizione al 18,9 percento, mentre il Movimento 5 Stelle rimane quarto al 16 percento, dopo un aumento di 0,3 punti.

La supermedia, calcolata sulla base delle rilevazioni di Demopolis (28 ottobre), Emg (2 novembre), Piepoli (28 ottobre), Swg (25 ottobre e 1 novembre) e Tecnè (30 ottobre), vede Forza Italia staccata dai primi quattro partiti al 7,3 percento.

Seguono poi Azione al 3,6 percento, Italia Viva al 2,4 percento, Sinistra Italiana al 2,1 percento, Articolo Uno al 2 percento, Verdi all’1,9 percento e +Europa all’1,6 percento.

(da agenzie)

