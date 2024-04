SANTORO ESORDISCE NEI SONDAGGI CON L’1,6%, LEGA E FORZA ITALIA APPAIATI, FDI IN CALO AL 27,4%, PD IN AUMENTO AL 20% M5S SALE AL 16.3%



Carlo Calenda è in affanno e vede allontanarsi l’obiettivo del 4 per cento che vale l’accesso a Bruxelles. E perde terreno pure Matteo Renzi, che in vista delle Europee ha varato la doppia trazione con Emma Bonino associando in una lista di scopo Iv a +Europa senza però riscuotere entusiasmo tra gli elettori di entrambi i partiti, dopo le polemiche sulla probabile presenza nella futura lista comune “Stati Uniti d’Europa” dei candidati che fanno riferimento a Totò Cuffaro.

E se il barometro politico segna nubi sul centro, a sinistra è Avs a vedere orizzonte cupo, mentre debutta nei sondaggi la lista Pace Terra Dignità di Michele Santoro che sostituisce Unione Popolare ed esordisce con l’1,6%.

Sono questi gli elementi più marcati nella fotografia scattata con la Supermedia Agi/Youtrend, elaborata sulla base di una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto.

In cima alla classifica c’è sempre FdI che però torna a registrare un segno meno, perdendo un decimo. Ne guadagna due il Pd e tre il M5S e i protagonisti del campo largo si confermano così sul podio al 20% e al 16,3% rispettivamente.

Ormai appaiati (e staccatissimi) restano Lega e Forza Italia all’8,2%, con i berlusconiani che confermano il trend di crescita.

Il calo di Avs è quantificato in quattro decimi, che riportano l’alleanza Verdi Sinistra al 3,7%. Flessione parallela vice Azione, ma Calenda ora è al 3,5.

Iv e + Europa presi singolarmente pesano rispettivamente 3,1% (in calo di un decimo) e 2,6% (in calo di due decimi). La somma algebrica è abbondantemente oltre il 4. Ma la reazione degli elettori davanti a una lista unica è ancora tutta da pesare.

(da agenzie)

