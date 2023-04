FDI 29,3% (-0,4%), PD 20,7% (+0,3%), M5S STABILE AL 15,1%, LEGA 8,8%, AZIONE 7,7%, FORZA ITALIA 6,5%, VERDI-SINISTRA 3,2%, + EUROPA 2,4%



Sondaggi politici, non sembra fermarsi il cosiddetto effetto Schlein sul Pd, che continua a crescere nelle preferenze degli elettori italiani. E’ quanto emerge dalle ultime rilevazioni Swg, realizzate per il Tg La7 sulle intenzioni di voto degli italiani.

Fratelli d’Italia si conferma il primo partito, pur continuando a cedere qualche punto decimale. La destra di Giorgia Meloni è al 29,3% e segna -0,4%, mentre di segno opposto è la tendenza del Partito Democratico di Elly Schlein, che si attesta al 20,7% con +0,3%.

Il M5S di Giuseppe Conte è stabile al 15,1%.

Sale la Lega di Matteo Salvini, che passa all’8,8% con +0,4%. Cedono lo 0,1% Azione-Italia Viva (7,7%), Forza Italia sale a 6,5% con +0,3%. Verdi e Sinistra sono al 3,2%, seguiti da +Europa (2,4%), Unione Popolare (1,9%) e Per l’Italia con Paragone (1,9%).

(da agenzie)

