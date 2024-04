IL PARTITO DELLA PREMIER AL 26,7% (-0,3%), I DEM AL 20,1% (+0,2%)



Scende ancora Fratelli d’Italia. Secondo l’ultimo sondaggio Swg sulle intenzioni di voto al 2 aprile 2024, il partito di Giorgia Meloni ora si attesta al 26,7% (-0,3% rispetto alla rilevazione al 25 marzo).

Un calo che fa preoccupare la premier a due mesi dalle elezioni europee. E che va di pari passo con l’avvicinarsi delle Europee.

Colpa anche delle recenti spaccature nella maggioranza e della campagna sempre più aggressiva portata avanti da Matteo Salvini contro la leader, come ha scritto oggi Repubblica. E

colpa anche dei guai giudiziari che hanno coinvolto alcuni esponenti del governo, come la ministra del Turismo Daniela Santanchè.

Dietro c’è sempre il Partito democratico che accorcia la distanza. Mentre prosegue la trattativa sui capilista per le prossime elezioni Europee, secondo l’ultima rilevazione ora i dem sarebbero al 20,1% guadagnando lo 0,2% come il M5S che tocca il 15,8%.

Terza posizione per la Lega all’8,5% (+0,2%) e quarto posto per Forza Italia al 7,6% (-0,1%).

Avs ed Azione risultano entrambe sopra al 4%: nessuna novità rispetto a sette giorni fa per Verdi e sinistra ora al 4,1% e piccola crescita per Azione al 4,1% (+0,1%).

Resta stabile Italia viva al 3,4% mentre +Europa raggiunge il 2,9% (+0,1%).

La lista Pace Terra Dignità di Santoro viene quotata all’1,4% (-0,2%), Democrazia Sovrana e Popolare all’1,3% (-0,3%); Noi moderati all’1% (-0,1%); Non si esprime il 37% (+3%).

(da agenzie)

This entry was posted on martedì, Aprile 2nd, 2024 at 20:30 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.