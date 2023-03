MELONI BOCCIATA SU TUTTI I TEMI CON UN GIUDIZIO NEGATIVO DAL 64% ALL’80%, ANCHE GLI ELETTORI DI CENTRODESTRA DANNO UN VOTO PESANTEMENTE NEGATIVO



Gli italiani bocciano pesantemente il Governo sulla sanità. SWG: “Solo 2 su 10 apprezzano le politiche sanitarie di Meloni. La riforma del sistema la prima priorità per gli elettori”

Lo rileva un recentissimo sondaggio della SWG che ha misurato l’andamento della fiducia degli italiani verso l’Esecutivo guidato da Giorgia Meloni. La luna di miele sembrerebbe finita e si passa da un 50% di elettori convinti dell’efficacia del Governo registrato a ottobre al 39% di oggi.

Ad apprezzare meno il Governo sarebbero i giovani sotto i 35 anni, le persone in condizioni economiche difficili, gli abitanti del sud e delle grandi città e i laureati.

Più favorevoli al Governo sono invece le casalinghe, i cattolici praticanti, i residenti al Nord, la fascia d’età tra i 35 e i 55 anni, i lavoratori autonomi, i benestanti e chi vive nei piccoli centri.

Se andiamo nel merito dei settori di intervento del governo la fiducia verso il suo operato crolla sulla sanità: l’80% degli italiani ritiene che il Governo stia agendo poco o per niente per risolvere i problemi del sistema sanitario.

Una conferma sul fatto che la sanità sia comunque uno dei temi sui quali è più alta la sensibilità degli italiani viene anche dal fatto che proprio la riforma del sistema sanitario sia indicata dagli italiani sia indicata al primo posto tra le prime 5 priorità che dovrebbe affrontare il Governo.

Ma il giudizio negativo è grande anche su gestione del Pnrr, politica estera, economica, del lavoro, lotta alla povertà, migranti, lotta all’evasione fiscale, all’inquinamento ambientale, politiche fiscali e scuola. Su questi temi il giudizio negativo varia tra il 64% e l’80%.

In pratica la metà degli elettori di centrodestra non è soddisfatto.

(da agenzie)

This entry was posted on mercoledì, Marzo 22nd, 2023 at 22:14 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.