IN CASO DI SCISSIONE IL 75% E’ CON CONTE, SOLO IL 10% CON DI MAIO



Al momento Giuseppe Conte non è più presidente del Movimento 5 stelle, almeno formalmente. L’ordinanza del tribunale di Napoli ha cancellato i cambiamenti fatti nel M5s negli ultimi mesi.

L’ex premier però non ha certo mollato la sua posizione: «La mia leadership nel Movimento 5 stelle si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori», dice Conte e in effetti i numeri dell’ultimo sondaggio pubblicato da Swg sembrano dargli ragione.

Secondo i dati raccolti dalla società di ricerca in caso di scissione nel M5s il 75 per cento degli elettori sceglierebbe Conte, solo il 10 per cento starebbe con Luigi Di Maio mentre il 7 per cento non seguirebbe nessuno dei due.

Fra tutti gli elettori solo il 15 per cento vuole la scissione, il 48 per cento dice che deve rimanere unito ma cambiare profondamente. Il 33 per cento invece lo appoggia così com’è.

(da Open)

