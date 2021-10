FDI 20,7% (-0,3%), LEGA 19,2% (-0,8%), PD 19% (+0,3%), M5S 16,9% (+1,1%), AZIONE 4,1% (+0,7%), MDP 2,6%, SINISTRA 2,4%, ITALIA VIVA 2,3%,VERDI 1,8%, + EUROPA 1,6%



Fratelli d’Italia si conferma il primo partito e ormai ha un margine abbastanza netto sulla Lega. I 5 stelle sono la forza che guadagna di più, mentre Azione compie un balzo, installandosi saldamente sopra la soglia di sbarramento del 3%.

Sono questi i numeri fondamentali contenuti dall’ultimo sondaggio di Swg per il Tg di La7. A una settimana dalle amministrative Giorgia Meloni si conferma leader della prima forza del Paese, nonostante un calo rispetto alla ultima rilevazione del 13 settembre: era al 21%, ora è al 20,7.

Il distacco dalla Lega, però, aumenta: il partito di Matteo Salvini, infatti, ha perso quasi un punto (0,8%) e adesso è al 19,2.

Guadagna tre decimi il Pd, che è la terza forza del Paese col 19%. Nell’ultimo mese, invece, i 5 stelle hanno guadagnato addirittura l’1,1% e oggi sfiorano i 17 punti percentuali.

Praticamente stabile Forza Italia, al 7,1, mentre la sovraesposizione mediatica di Carlo Calenda – candidato sindaco di Roma rimasto fuori dal ballottaggio – fa bene al suo partito: Azione, infatti, guadagna uno 0,7% ed è ormai al 4,1%.

Identico – rispetto all’ultima rilevazione – il risultato di Mdp Articolo 1, che è al 2,6: col 2,4 di Sinistra Italiana sarebbe sopra i 5 punti percentuali, e dunque supererebbe Azione.

Italia viva, invece, perde altri due decimi ed è ora al 2,3%, mentre i Verdi calano sotto i due punti percentuali. Idem + Europa, all’1,6%.

Da segnalare che il 40% degli intervistati non si esprime.

Per quanto riguarda il Green pass, invece, il 65% degli intervistati si dice favorevole all’obbligo per i lavori pubblici e privati, il 25% è contrario, il 10% non lo sa.

(da agenzie)

