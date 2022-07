FDI 25%, PD 23,2%, LEGA 12,4%, M5S 10,1%, FORZA ITALIA 7,1%, AZIONE 6%, VERDI+ SINISTRA 3,6%, ITALIA VIVA 2,9%, ITALEXIT 2,8%, MDP 2,2%, INSIEME PER L’ITALIA DI MAIO 1,5%



Il sondaggio settimanale di Swg per La7 offre un clamoroso quadro delle intenzioni di voto degli italiani dopo la caduta del Governo Draghi.

Ne guadagnano solo Meloni, Letta e Calenda in salita di oltre un punto in percentuale, crolla la Lega che ormai ha meno della metà dei voti di Fdi e pare in discesa libera, perdendo un punto e mezzo.

Il M5S perde consensi, ma riesce a stare oltre il 10%, la soglia di guardia (Di Maio gli rosicchia un 1,5% per Insieme per l’Italia).

In caduta libera anche Forza Italia che comincia a sentire il fiato sul collo di Azione+Europa, distaccato ormai di un solo punto e in netta crescita.

Situazione che convincerà altri esponenti di Fi ad abbandonare Berlusconi. Oltre il 3% e stabile l’alleanza Verdi-Sinistra, risale Renzi a un decimale dalla soglia di sbarramento.

Italexit sotto la soglia per poco mentre Mdp è pronto a portare in dote al Pd un 2,2% che permetterebbe a Letta di superare la Meloni, in caso di lista unica.

Annotazione finale: il campo largo ipotetico di Letta è a circa 5 punti dalla coalizione di centrodestra che sta perdendo colpi,

