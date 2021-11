PD 20,8% (+ 0,5%), FDI 19,8% (-0,4%), LEGA 18,4% (-0,3%), M5S 15,7% (-0,4%), FORZA ITALIA 6,8% (-0,1%), AZIONE 4% (+0,1%), SINISTRA 2,5%, VERDI 2,4%, ITALIA VIVA 2,4%, MDP 2,2%, + EUROPA 2,1%



Oggi sono stati diffusi i dati del nuovo sondaggio SWG durante l’ultima edizione del Tg La7, riguardante le Intenzioni di voto.

Rispetto allo scorso lunedì crescono soltanto il Partito Democratico (+0,5) e Azione (+0,1).

Calano invece Fratelli d’Italia e il Movimento 5 Stelle, che cedono quattro decimali. Giù anche la Lega (-0,3).

Rispetto ad una settimana fa crescono i Verdi (+0,3), Italia Viva (+0,2) e Più Europa (+0,2). Cala invece Mdp Articolo 1 che perde due decimali.

Questa la situazione aggiornata sulle coalizioni:

Cdx: 45% (-0,8)

Csx: 43,6% (+0,2)

Centro: 8,5% (+0,5)

La novità è che l’alleanza Pd-M5S-Sinistra ha ridotto lo svantaggio che fino a qualche mese fa era di 6-7 punti a poco più di un punto nei confronti del Centrodestra.

Mentre il Centro ipotetico di Azione e + Europa avrebbe circa il 6% (con Renzi l’8,5%) di consenso

Correlati