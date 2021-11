PD 20,5% (+ 0,4%), FDI 20% (- 0,3%), LEGA 18,8% (- 0,2%), M5S 16,4% (+ 0,1%), FORZA ITALIA 7% (-0,2%), AZIONE 4% (-0,1%)



Il Partito democratico di Enrico Letta è il primo partito italiano con il 20.5%.

È quanto risulta dal sondaggio di Swg commissionato dal Tg La7.

Segue Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni al 20%.

Al terzo posto la Lega di Matteo Salvini al 18.8%.

Insegue il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte con il 16.4%. Forza Italia di Silvio Berlusconi al 7%.

Nel dettaglio calano tutti e tre i partiti di centrodestra per un totale dello 0,7%, Fdi è in discesa da tre settimane, come la Lega, segno che i sovranisti sono in difficoltà.

Mentre continua l’ascesa di Letta che ha riportato il Pd oltre il 20%, Conte riesce a mantenere stabile il M5S.

Tra i partiti minori salgono i Verdi, grazie anche al dibattito in corso sui media sull’emergenza climatica.

(da agenzie)

