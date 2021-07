FDI 20,5% (-0,3%), LEGA 20,1% (-0,1%), PD 19,1% (+0,2%), M5S 15,2% (+0,8%), FORZA ITALIA 6,5% (-0,3%) , AZIONE 4,1% (+0,2%), LEU 2,6%, ITALIA VIVA 2,5%, SINISTRA 2,4%, VERDI 1,8%, + EUROPA 1,8%



Il sondaggio settimanale di Swg per La 7 vede una principale novità: il calo del centrodestra di uno 0,7% e una risalita di Pd e M5s pari allo 0,9% complessivamente.

Nel dettaglio si ferma l’ascesa del partito della Meloni che perde lo 0,3% e si attesta al 20,5%. Non ne beneficia la Lega che perde un altro 0,1% e si ferma al 20,1%.

Anche Forza Italia perde un altro 0,3% e raggiunge il 6,5%.

Il Pd guadagna due decimali e si rafforza come terzo partito al 19,1%. La novità è l’aumento dello 0,8% del M5s che dopo settimane difficili risale almeno al 15,2%.

Tra i partiti minori Azione sfonda quota 4% aumentando dello 0,2%.

Tra i partiti di area progressista Art 1 Mdp è al 2,6%, Sinistra al 2,4%, Verdi all’1,8%.

Italia Viva recupera un paio di decimali e raggiunge quota 2,5%

Riassumendo per blocchi: Centrodestra 47%, Centrosinistra + M5s 40,5%. Centro (Calenda, Renzi e + Europa) 8,5%

(da agenzie)

