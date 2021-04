LEGA CALA AL 21,2% (-0,8%), PD 19,1% (-0,2%), M5S 18,4% (+ 0,7%), FDI 18% (+ 0,7%), FORZA ITALIA 6,4% (-0,3%), AZIONE 3,7% (+ 0,3%), SINISTRA 2,8% (-0,2%, ITALIA VIVA 2,1% (-0,1%), VERDI 1,9%, + EUROPA 1,7%, MDP 1,7%



Il sondaggio settimanale di Swg per La7 presenta una lotta sempre più serrata tra i primi quattro partiti italiani.

L’ennesimo crollo della Lega che perde lo 0,8% porta il partito di Salvini alla quota più bassa da anni, il 21,2%, segno evidente dello scollamento del suo elettorato a favore di Fdi che guadagna questa settimana lo 0,7% portandosi a quota 18% al quarto posto.

Mentre il Pd flette in modo contenuto (- 0,2%) e si conferma secondo partito con il 19,2%, la novità è la risalita del M5S (+ 0,7%) che con quota 18,4% mantiene il terzo poto e tiene a distanza Fdi.

Forza Italia è in calo al 6,4% (-0,3%) mentre Azione di Calenda sale al 3,7% (+0,3%).

Italia Viva cala ancora al 2,1%

(da agenzie)

