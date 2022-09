FDI 25,8% (+1%), PD 21,4% (- 0,9%), LEGA 12,1% (-0,4%), M5S 11,9% (+0,3%), AZIONE-ITALIA VIVA 7,2% (+ 0,4%), FORZA ITALIA 6,7% (-0,3), VERDI-SINISTRA 4,2% (+0,2%), ITALEXIT 3,1% (-0,3%), + EUROPA 1,9% (+0,3%), NOI MODERATI 1,5%, IMPEGNO CIVICO 1,3%, UNIONE POPOLARE 1,2%



Aumenta il divario tra Fratelli d’Italia e Partito democratico.

Secondo l’ultima proiezione di Swg, il partito di Giorgia Meloni ha conquistato un punto percentuale rispetto al 29 agosto arrivando, così, al 25,8%.

Opposto è l’andamento del Pd di Enrico Letta, che invece perde quasi un punto intero passando dal 22,3% al 21,4%.

Per quanto riguarda le altre forze di centrodestra, entrambe sono date in calo.

Forza Italia, infatti, passa dal 7% al 6,7% (quindi -0,3%) mentre la Lega scende dal 12,5% al 12,1%.

Sempre più incalzato, quindi, Matteo Salvini dal Movimento 5 Stelle che, al contrario, è in risalita: ora all’11,9%.

Nel centrosinistra, invece, crescono sia l’Allenaza Verdi-Sinistra (+0,2%), sia +Europa (+0,4%) sia Impegno civico (+0,1%). Cresce anche Azione-Italia Viva che ha superato il 7%.

(da agenzie)

Correlati