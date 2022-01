CALANO PD, LEGA, M5S, FORZA ITALIA



Partito Democratico ancora primo nelle intenzioni di voto degli italiani, ma in calo rispetto alla settimana precedente.

Questo il risultato dell’ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7, che registra anche una leggera crescita di Fratelli d’Italia, al secondo posto nella rilevazione.

Più in dettaglio, Pd al 21,6% (-0,6% in una settimana), FdI al 20% (+0,1%), Lega al 18,8% (-0,2%), M5S al 13,7% (-0,3%), Forza Italia al 7,4% (-0,4%), Azione +Europa al 4,8% (-0,9%).

Seguono quindi Sinistra Italiana al 2,6% (+0,3%), Verdi al 2,6% (+0,2%), Italia Viva al 2,4% (+0,3%), Mdp Articolo 1 al 2,3% (-0,1%), Italexit con Paragone al 1,5% (+0,4%) e infine altre liste al 2,3% (+1,2%).

Non si esprime invece il 39% degli intervistati (-4%).

(da agenzie)

