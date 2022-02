PD 21,5% , FDI 21,1%, LEGA 17,1%, M5S 13,3%, FORZA ITALIA 7,8% , AZIONE+EUROPA 4,4%



Secondo il sondaggio settimanale Swg La7 la formazione politica con più preferenze è il Partito Democratico, con il 21,5 per cento, in miglioramento dello 0,3 per cento rispetto ai dati della scorsa settimana.

Dietro di lui Fratelli d’Italia con il 21,1 per cento che invece guadagna lo 0,6 per cento.

La Lega è in ulteriore calo al 17 per cento e perde un altro 0,4 per cento

Il M5s può contare sul 13,3 per cento delle preferenze, un calo dello 0,5 per cento rispetto ai dati della scorsa settimana.

Forza Italia si attesta invece al 7,8 per cento delle preferenze.

In questa classifica, Italia Viva è appena sopra a Italexit di Gianluigi Paragone, al 2,1 per cento.

Verdi, Mdp e Sinistra intorno al 2,5 per cento

(da agenzie)

