IL 46% DEGLI ELETTORI DELLA LEGA E IL 39% DI QUELLI DI FDI VOGLIONO CHE L’ATTUALE GOVERNO DRAGHI RESTI IN CARICA… VOGLIONO IL VOTO SUBITO SOLO IL 44% DEI VOTANTI FDI E IL 42% DEI LEGHISTI



Swg ha interpellato il suo campione di cittadini su due domande sulla crisi di governo.

Alla prima “Rispetto all’attuale situazione sarebbe preferibile che…” il 50% degli intervistati ha risposto che “il governo Draghi rimanga in carica“.

Rispondono così l’86% sono elettori Pd, il 48% del M5s, il 46% della Lega, il 44% dei Forza Italia e il 39% di Fratelli d’Italia.

Solo il 26% risponde che “si vada il prima possibile alle elezioni“. Sono il 44% degli elettori di Fratelli d’Italia, il 42% di quelli della Lega, il 39% di Forza Italia, il 35% degli elettori del Movimento 5 stelle e solo il 5% di quelli del Pd.

Infine l’8% del campione intervista sarebbe favorevole alla “formazione di un nuovo governo” mentre il 16% risponde “non saprei”.

(da agenzie)

