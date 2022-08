FDI 24,8%, PD 22,3%, LEGA 12,5%, M5S 11,6%, FORZA ITALIA 7%, AZIONE-ITALIA VIVA 6,8%, VERDI-SINISTRA 4%, ITALEXIT 3,4%, +EUROPA 1,5%, DI MAIO 1,2%. ALTRI CDX 1,6%



Allunga ancora nei sondaggi Fratelli d’Italia.

Secondo le ultime rilevazioni condotte da Swg, a poco più di tre settimane dal voto il partito guidato da Giorgia Meloni ha guadagnato un punto percentuale rispetto alla prima settimana di agosto arrivando al 24,8%.

Il Pd nello stesso periodo è sceso al 22,3% (-1%). Cresce il Movimento 5 Stelle (+1,2%), salendo all’11,6%, a meno di un punto dalla Lega (12,5%, stabile rispetto alla precedente rilevazione).

Perde terreno invece Forza Italia, al 7% (-1%). Rimangono pressoché stabili tutti gli altri partiti.

Azione-Italia Viva è al 6,8%. Alla luce di questi numeri, la coalizione di centrodestra (45,9%) amplia il vantaggio sul centrosinistra (29%), portandolo a quasi 17 punti percentuali.

(da agenzie)

