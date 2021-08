TRA I CONSUMATORI LA CONVINZIONE CHE CON IL GREEN PASS AUMENTERANNO I CLIENTI DEI RISTORANTI PERCHE’ SI ENTRERA’ IN MAGGIORE SICUREZZA



Solo un italiano su cinque non si è ancora procurato il Green pass e non ha intenzione di richiederlo.

È quanto emerge da un sondaggio compiuto da SWG per Confesercenti su un duplice campione di consumatori e imprenditori del settore della ristorazione e somministrazione di bevande e alimenti al pubblico.

L’estensione dell’obbligatorietà del certificato verde per accedere ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti non convince tutti, ma secondo il sondaggio la maggior parte degli intervistati non intende rinunciare: il 47 per cento degli interpellati infatti dichiara di aver già scaricato il Green pass, mentre il 20 per cento sostiene di aver avviato la pratica per ottenerlo.

Di ben altro avviso il 21 per cento degli intervenuti, che non solo non è ancora in possesso della certificazione, ma non intende nemmeno farne richiesta.

Oltre la metà degli intervistati resta comunque favorevole all’obbligatorietà del Green pass, anche tra gli imprenditori della ristorazione: il 53 per cento degli interpellati approva infatti la misura.

Tra i consumatori invece, il 46 per cento ritiene scorretto accollare l’onere dei controlli ai ristoratori, un dato che sale al 54 per cento tra gli imprenditori.

Ottimistiche le aspettative dei consumatori sull’effetto del certificato verde nel settore della ristorazione. Il 37 per cento degli intervenuti non ritiene che cambierà abitudini di consumo per il Green pass, mentre il 35 per cento si attende addirittura un aumento delle uscite a ristorante e nei locali grazie alla sicurezza offerta dalla misura anti-Covid.

Più pessimisti invece gli imprenditori. Secondo il 46 per cento degli interpellati infatti, l’introduzione dell’obbligo avrà un effetto negativo sugli affari, con conseguente aumento dei costi.

(da agenzie)

