SEGUONO GENTILONI, BONINO E CASINI… IN FONDO CASSESE E BERLUSCONI



Innanzitutto Mario Draghi. Poi Paolo Gentiloni, Emma Bonino e Pierferdinando Casini. Sono i nomi in testa alla classifica stilata da Swg in collaborazione con “Copernicani” a proposito della figura più coesiva per ricoprire la carica di Presidente della Repubblica.

Insomma, in questo caso il metro di giudizio per stilare la lista dei candidati non è stato il semplice apprezzamento per una personalità piuttosto che un’altra, ma l’elemento della coesione o meglio di chi attiri verso di sé meno opposizione possibile.

“Per procedere a questa rilevazione abbiamo utilizzato un campione rappresentativo di 800 persone – spiega ad HuffPost Rado Fonda, head of research di Swg -. La regola del voto è quella del majority judgment, usato molto nel mondo anglosassone. Un metodo che tiene conto soprattutto della possibilità di un candidato di unire una maggioranza di persone che magari la pensano anche in maniera diversa”. Il risultato è stato possibile soprattutto attraverso un algoritmo messo a punto dai professori di “Copernicani”.

Molto in basso invece ci sono Silvio Berlusconi e il giurista Sabino Cassese. “Il risultato del Cavaliere era abbastanza prevedibile – spiega l’head of research di Swg – perché è una figura molto polarizzante. Su Cassese invece influisce il fatto di essere poco conosciuto”.

Insomma, aggiunge Fonda: “Dalla classifica emerge una richiesta di un politico moderato. L’esigenza che sentono gli elettori adesso è di moderazione”.

(da Huffingtonpost)

