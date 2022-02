PER COSTRUIRE UN NUOVO POLO DI CENTRO



In questa analisi Swg ha chiesto agli intervistati anche del centrodestra cosa ne pensano della coalizione tra Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia.

La domanda aveva delle risposte multiple: il 78 per cento (soprattutto elettori di Fratelli d’Italia e Forza Italia) ha detto che bisogna rifondarlo, per il 54 per cento (soprattutto elettori della Lega) invece bisogna creare una federazione dei partiti di centrodestra mentre per il 45 per cento al momento questa coalizione «non esiste più».

Il dato clamoroso è la risposta alla domanda “Forza Italia deve staccarsi da Lega e Fdi e costruire un nuovo Polo di Centro?”.

Il 54 per cento degli elettori forzisti ha risposto Si, certificando che non vuole avere nulla a che fare con Meloni e Salvini.

Agli elettori del Pd è stata chiesta una risposta sull’alleanza con il M5s alle prossime elezioni. La maggior parte, il 44 per cento, vorrebbe che il partito si presentasse da solo e poi dopo le elezioni si alleasse, il 30 per cento punta invece alla coalizione con il M5s. Solo il 15 per cento non vorrebbe nessuna alleanza con i Pentastellati, né prima né dopo le elezioni.

(da Open)

Correlati