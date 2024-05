CALA LA FIDUCIA NEL GOVERNO… LA LEGA SOTTO L’8%



Diminuisce, seppur di poco, la percentuale di chi ha fiducia nell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni. Il governo, perdendo uno 0,1%, si attesta al 39,5%. È quanto emerge da un sondaggio Dire-Tecnè con interviste effettuate il 2 maggio. Il 53,5% degli elettori non ha fiducia nell’esecutivo, percentuale in aumento dello 0,2% rispetto a una settimana fa. La quota degli indecisi scende al 7,0% (-0,1%).

Fratelli d’Italia in calo ma sempre stabilmente in testa nelle preferenze degli italiani. Segue il Partito democratico, in crescita rispetto a una settimana fa. Lieve calo per il Movimento 5 Stelle, stabile Forza Italia/Noi moderati.

Il partito della premier si attesta quindi al 27,3% (-0,2% rispetto a una settimana fa). Resta a distanza il Pd, staccato di sette punti al 20,3% ma che comunque cresce di 0,3 punti. Completa il podio M5s al 15,9%, in calo di 0,1 punti. Al quarto posto FI+Nm stabile al 10,2%, posizione invariata rispetto a una settimana fa. Sotto c’è la Lega, al 7,8% .

Seguono Stati Uniti d’Europa al 4,6% (-0,2), Verdi e Sinistra al 4% (+0,1%) e Azione al 3,8% (invariata). Concludono la classifica Libertà al 2,1% (-0,1) e Pace, Terra e Dignità all’1,5% (-0,1). Gli altri partiti complessivamente sommano il 2,5% (+0,2%)

(da agenzie)

