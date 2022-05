SONDAGGIO INDEX: FDI 22,3%, PD 21,2%, LEGA 15,5%, M5S 12,5%



Il sondaggio Dire-Tecnè realizzato il 13 maggio su un campione di mille persone. vede il partito di Giorgia Meloni primo partito col 22,4% e con un margine rassicurante sul Pd, fermo questa settimana al 21,7%.

Al terzo posto la Lega (15,2%) che però perde 0,2% negli ultimi sette giorni.

Sale il Movimento Cinquestelle, quarto col 13,1% dei consensi: +0,2% rispetto all’ultima rilevazione.

Quindi stabile Forza Italia col 10,7%. Seguono Azione/+Europa col 4,5% (+0,1%), Italexit 2,1% (-0,1%), Italia Viva 2% (-0,1%), Europa Verde 2% (-0,1%)

Secondo Index Research per Piazzapulita Fratelli d’Italia si trova ancora in vetta alla classifica di gradimento degli italiani, con lo 0,2 per cento in più rispetto all’ultima rilevazione, che la porta al 22,3 per cento.

Frena invece il Partito Democratico, che dal 21,5 della scorsa settimana passa al 21,2.

In calo anche la Lega di Matteo Salvini, che perde lo 0,01 e si ferma al 15,5 per cento, e il Movimento 5 stelle, fermo al 12,5: 0,2 punti in meno rispetto alla scorsa settimana.

Sempre meglio Forza Italia di Silvio Berlusconi, data all’8 per cento, 0,1 rispetto alla precedente rilevazione, e la federazione Azione/+Europa, che guadagna 1 decimale e arriva al 5,2 per cento.

Secondo gli ultimi sondaggi di Index Research, Articolo 1 e Europa Verde si trovano a pari merito con il 2,4 per cento, al sesto posto. In fondo alla classifica Italia Viva di Matteo Renzi e Sinistra Italiana, dati al 2,3

(da agenzie)

