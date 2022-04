FDI 21,8% , PD 21,7%, LEGA 15,8%, M5S 12,5%



Sondaggi politici, continua la ‘fuga’ dell’estrema destra di Fratelli d’Italia e del partito democratico, mentre continua la crisi di Salvini.

Il partito di Giorgia Meloni resta primo col 21,8% delle preferenze, mentre i democratici salgono dello 0,1 rispetto a sette giorni fa e si assetano al 21,7. E’ quanto emerge dal sondaggio Dire-Tecnè realizzato l’1 aprile su un campione di mille persone.

Perde lo 0,1 la Lega, terza col 15,8%.

Il M5S recupera uno 0,2 e sale al 12,5%.

Per la seconda settimana di seguito resta ferma al 10,7% Forza Italia.

Seguono Azione e +Europa al 4,7%; Italia Viva al 2,6%; Europa Verde al 2,3%: tutte e tre perdono lo 0,1. Sinistra italiana ferma al 2%.

(da agenzie)

Correlati