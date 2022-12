FDI 28,7%, M5S 17,6%, PD 16,8%, AZIONE 8,3%, LEGA 8,1%, FORZA ITALIA 7%



Secondo l’ultimo sondaggio settimanale realizzato da Termometro politico, con interviste raccolte nelle giornate tra il 13 e il 15 dicembre, l’indice di fiducia della premier Meloni, si mantiene stabile intorno al 43,8%. Per quanto riguarda le intenzioni di voto Fdi e M5S sono entrambi in crescita, rispettivamente al 28,7% e al 17,6%.

Il Partito Democratico, che guarda alle primarie per eleggere il nuovo segretario, è stabile al terzo posto, al 16,8%.

Mentre Azione/Italia Viva è dato all’8,3%, leggermente più avanti dalla Lega, che cala all’8,1%.

Sale invece al 7% Forza Italia. Sinistra Italiana/Verdi cede due decimi (3,3%), seguono +Europa e Italexit (entrambi al 2,4%), Unione Popolare (1,6%) e Italia Sovrana (1,3%).

La proposta di introdurre 40 giorni di leva militare non piace

Sulla mini naja di 40 giorni proposta dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, sono più i contrari che i favorevoli. Per il 31% “abbiamo bisogno di soldati professionisti altamente specializzati e quindi i 40 giorni non servirebbero a nulla”, un ulteriore 21,1% è contrario in quanto “dovremmo diffondere i valori della pace invece che insegnare a usare le armi”. A favore il 20,8% secondo cui la mini naja può essere un’esperienza utile ai giovani a livello professionale e caratteriale, mentre il 24,6% va si spinge oltre, proponendo il ripristino del servizio militare per tutti i ragazzi, come una volta.

(da agenzie)

