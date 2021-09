OCCHIUTO AL 39,8%, BRUNI AL 39,1%… LA CANDIDATA DEL CENTROSINISTRA CONTINUA A CRESCERE



Si prospetta un testa a testa tra Roberto Occhiuto e Amalia Bruni per la guida della Regione Calabria.

Secondo l’ultimo sondaggio di Winpoll, commissionato da Scenari Politici, il 3 e 4 ottobre sarà lotta a due nelle urne, con Luigi De Magistris molto staccato rispetto agli altri due contendenti e l’ex governatore Mario Oliverio accreditato di appena il 2,5% di preferenze.

Stando alla rilevazione dell’istituto – realizzata tra il 12 e il 14 settembre – il candidato del centrodestra Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera, raccoglie ad oggi il 39,8% di voti. Incollata, a meno di un punto percentuale, Amalia Bruni, la scienziata allieva di Rita Levi Montalcini scelta dal centrosinistra: è accreditata del 39,1%.

La sfida è quindi apertissima, tenendo conto della forchetta d’incertezza del sondaggio (2,8%) e della fetta di calabresi (il 37%) che ancora non sa chi voterebbe o se andare alle urne.

Convincere gli indecisi o riuscire a portare elettori ai seggi sarà quindi uno degli snodi della battaglia tra Occhiuto, sostenuto da 7 liste, e Bruni, supportata da 6 liste.

Apparentemente fuori dai giochi, invece, De Magistris: il magistrato e sindaco di Napoli raccoglierebbe il 18,6% di voti con le sue sei liste civiche. Quarto, con una percentuale inferiore al 3, l’ex presidente Oliverio.

(da agenzie)

Correlati