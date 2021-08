BRUNI 36,3%, OCCHIUTO 35,8%… COALIZIONI: CENTROSINISTRA 38,4%, CENTRODESTRA 35,3%, ALTRE LISTE 26,3%



In vista delle elezioni regionali in Calabria, un sondaggio Winpoll fa emergere un testa a testa tra i due candidati favoriti, Roberto Occhiuto (35,8%) del centrodestra e Amalia Bruni (36,3%) del centrosinistra. Con un leggero vantaggio di quest’ultima.

Il divario si allarga sulle intenzioni di voto per le coalizioni, con il centrosinistra al 38,4%, il centrodestra al 35,3 % e le altre liste al 26,3%.

Ricordiamo che le regionali di un anno fa videro prevalere Jole Santelli con il 55,3%, seguita da Pippo Callipo con il 30,1% e dal grillino Francesco Aiello con il 7,3%

(da agenzie)

