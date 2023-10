36% DI GIUDIZI POSITIVI PER IL GOVERNO, 57% DI GIUDIZI NEGATIVI



Il governo Meloni è entrato in carica da un anno quasi esatto – era il 22 ottobre 2022 quando ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica – e si possono fare dei bilanci anche dal punto di vista dei sondaggi e del gradimento. L’esponente del governo che ha lavorato peggio in questo anno è Matteo Salvini, secondo gli elettori sia dell’opposizione che della maggioranza. La migliore, è stata Giorgia Meloni. A mostrarlo è una rilevazione di Quorum/YouTrend per SkyTg24.

In generale, il 36% degli intervistati ha dato un giudizio positivo sul governo, mentre il 57% si è espresso in modo negativo. Tra chi dice di votare per il centrodestra, uno su cinque ha comunque scelto di dare un giudizio negativo al governo finora, mentre il 16% degli elettori dell’opposizione ha dato parere positivo.

Per quanto riguarda chi ha lavorato meglio, poi, c’è poca competizione. Anche se il 50,4% degli intervistati ha detto di non saper rispondere, e il 15,8% ha detto “nessuno”, la persona che ha ricevuto più voti è Giorgia Meloni: il 14,8% in totale.

Il distacco con i suoi ministri è netto: al secondo posto c’è il titolare dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, con il 4,7 (apprezzato più dalle opposizioni che dal centrodestra), poi il leader di Forza Italia Antonio Tajani con il 4,3%. Più in basso, con il 2,3%, si piazza Matteo Salvini. Guardando solamente agli elettori di maggioranza Salvini fa leggermente meglio di Tajani (con un vantaggio dello 0,2%), mentre tra gli elettori dell’opposizione circa uno su dieci riconosce che Meloni è stata la migliore del suo esecutivo.

C’è poi la domanda opposta: chi ha lavorato peggio? In questo caso c’è una maggioranza molto netta che indica Salvini. Per quanto ancora una volta circa la metà degli intervistati non abbia saputo rispondere, il leader del Carroccio è il peggiore per il 20,4% degli elettori. E non solo ottiene un prevedibile 38,8% dagli elettori dell’opposizione (nettamente il più votato come peggiore), ma anche il 9,8% degli elettori di maggioranza. Anche in questo caso, è il giudizio più severo tra tutti i componenti del governo.

Complessivamente, Meloni se la cava con un 35% di giudizi positivi e 54% di negativi. È la figura più polarizzante, dato che ha nettamente il maggior tasso di approvazione ma anche un dato negativo più alto di altri (Tajani è al 48%, Giorgetti al 47%).

Anche in questo caso, tra i peggiori c’è Matteo Salvini: 23% di opinioni positive, 65% di negative. Più in basso, per quanto riguarda i giudizi contrari, c’è solo Daniela Santanché con il 66%, che è anche la ministra meno apprezzata con il 15% di positivi.

Va detto che anche per le opposizioni il sondaggio di Quorum/YouTrend dà poco da celebrare. Solo il 19% degli intervistati ritiene che abbiano operato bene in questo primo anno. A essere più severi sono proprio gli elettori dei partiti di minoranza: il 71% dà un parere negativo, contro il 68% di chi vota centrodestra.

(da agenzie)

This entry was posted on venerdì, Ottobre 20th, 2023 at 14:50 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.