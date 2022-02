PD 20,8%, FDI 20,1%, M5S 16,2% , LEGA 15,5%, FORZA ITALIA 8,3%, AZIONE+EUROPA 3,7%



Secondo l’ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TgG24 i dem si attestano sul 20,8% e staccano Fratelli d’Italia di sette decimali. Il Carroccio soprassato dal M5s, mentre un ipotetico “grande centro” – frutto dell’unione tra Forza Italia, Azione, Italia viva e Coraggio Italia, arriverebbe al 15,2

La prima forza politica del Paese è il Pd, che supera la soglia dei venti punti percentuali. Secondo l’ultimo sondaggio di Quorum/YouTrend per Sky TgG24 , che si riferisce al periodo fra l’8 e il 10 febbraio 2022, i dem si attestano sul 20,8% e staccano Fratelli d’Italia di sette decimali.

Il partito di Giorgia Meloni, infatti, è al 20,1. Seguono i 5 stelle che col 16,2% supererebbero la Lega, sprofondata a quota 15,5%: quasi un punto di differenza.

Staccata Forza Italia, all’8,3 percento, seguita da Azione /+Europa che è al 3,7, Italia viva di Matteo Renzi al 2,3% e Coraggio Italia che sfiora il punto percentuale.

Un ipotetico “grande centro” dunque sarebbe al 15,2%.

Da segnalare che secondo YouTrend Italexit di Gianluigi Paragone è accreditato al 2,8%. Sotto la soglia del tre percento anche Sinistra Italiana (2,7%), Articolo Uno (2,4%), Verdi (2,2%).

(da agenzie)

