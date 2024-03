FRATELLI D’ITALIA RISCHIA DI FERMARSI AL 26%, LA LEGA BARCOLLA TRA IL 7 E IL 7,5%, FORZA ITALIA È DATA ADDIRITTURA AL 10. IN TOTALE, LA MAGGIORANZA ARRIVEREBBE AL 43,5%. IL CENTROSINISTRA AL 44%



Secondo i più noti sondaggisti italiani, ci potrebbe essere qualche sorpresa alle prossime elezioni europee del 9 giugno. La più sorprendente è che i partiti assimilabili al centrosinistra potrebbero ottenere più voti di quelli che potrebbe ottenere il centrodestra.

Fratelli d’Italia potrebbe fermarsi al 26%, la Lega barcolla tra il 7 e il 7,5, Forza Italia è data al 10%. In totale, la maggioranza di governo, nella migliore delle ipotesi, arriverebbe al 43,5%.

Dal lato dell’opposizione, invece, il Pd è quotato tra il 21 e il 22%, il M5s, che non ha nomi pesanti da piazzare come capilista, non andrebbe oltre il 14-15%: i partiti di Elly Schlein e Giuseppe Conte, in tandem, potrebbero arrivare al 37%.

Un dato a cui vanno poi aggiunte le sigle centriste (Azione e +Europa, che secondo SWG hanno rispettivamente il 4 e il 2,8%) e la sinistra sinistra (Avs di Bonelli e Fratoianni, quotato intorno al 4%), per un totale di 47,8%.

Anche senza Azione , il centrosinistra potrebbe toccare quindi il 44%

(da Dagoreport)

This entry was posted on mercoledì, Marzo 27th, 2024 at 21:17 and is filed under Politica. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.