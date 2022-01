POTRANNO VOTARE MA CON REGOLE PRECISE



Secondo quanto stabilito dal decreto approvato ieri dal governo, i grandi elettori positivi al Covid – che al momento sarebbero circa 35 – potranno uscire dall’isolamento soltanto per votare e dovranno indicare una casa a Roma o un Covid hotel dove tornare in quarantena dopo ogni scrutinio.

La Camera dovrà comunicare al prefetto la fascia oraria in cui i positivi saranno chiamati a votare nel drive-in allestito all’esterno di Montecitorio.

I questori della Camera hanno già indicato le modalità per chiedere le procedure speciali di voto.

Una mail dovrà essere inviata entro le 17 di domani o alla vigilia di ciascuna successiva votazione, per chi si scoprisse positivo in un secondo momento.

Alla mail dovrà essere allegata una liberatoria in cui si accetta di rendere nota la propria condizione sanitaria.

(da agenzie)

