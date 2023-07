LA CONVENZIONE PREVEDE LA POSSIBILITÀ DI SOTTOPORSI A LIFTING, FILLER, BOTOX, RINOPLASTICA, PAGANDO IL 20% IN MENO…LA STRUTTURA È FREQUENTATA DA UNA MAREA DI VIP, DA ILARY BLASI A MELISSA SATTA, DA BELEN A CHIARA FERRAGNI



La pelle che si fa più soda. La cellulite che piano piano scompare. Le rughe che si spianano riportando le lancette indietro di qualche anno. Le labbra che si riempiono di un nuovo turgore. O le chiome che si fanno più folte, facendo rivivere il brivido del vento tra i capelli a chi lo ha dimenticato e il sorriso smagliante degno del nuovo film su Barbie.

Sogni possibili per i dipendenti del Consiglio regionale del Lazio che hanno ricevuto una mail con la quale li si informava della nuova convenzione in vigore con una delle cliniche estetiche più di moda di Roma.

Roba da vip che ora è alla portata anche dei dipendenti della Pisana: l’accordo prevede il 20 per cento di sconto. Potranno fare gli stessi trattamenti che hanno rimesso in piedi Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti. La ex moglie dello storico numero 10 giallorosso non nasconde sui social di essere un’assidua frequentatrice di Villa Brasini che le assicura una quasi eterna giovinezza.

La lista di celebrità è lunghissima: da Belen Rodriguez a Chiara Ferragni, passando per la first lady del tennis romano Melissa Satta, compagna di Matteo Berrettini. Tanto che, visto il successo, da Ponte Milvio la bellezza è stata esportata all’Eur, più comodo per chi lavora alla Pisana, ma anche fuori Roma.

Il dipendente del Consiglio regionale che si trovasse a Milano, a Forte Dei Marmi, a Napoli o a Montecarlo e dovesse avere un’emergenza estetica stia tranquillo: Villa Brasini c’è anche lì

La bellezza prima di tutto, a quanto pare, nella nuova consiliatura guidata da Francesco Rocca. Che, mentre Roma è oppressa dal caldo, con turisti svenuti in serie al Colosseo e soccorsi dal 118, pensa al look dei suoi dipendenti. Il menu sul sito della “beauty clinic” linkato nell’email, non lascia dubbi: il core business è la bellezza.

E lo spiega anche la fondatrice e direttrice generale della clinica, Diletta Siniscalchi Minna, “biologa e imprenditrice nel settore sanitario”, in un’intervista video rilasciata ad un canale web di medicina: «Ci occupiamo di bellezza a 360 gradi».

Ecco così, oltre ai grandi classici come le protesi al seno o la rinoplastica, il lifting non chirurgico, il botox, le punturine per gonfiare le labbra meglio note come filler. Ma anche il laser per togliere i tatuaggi o i peli superflui o per rassodare glutei e cosce facendo sparire smagliature e cellulite.

Molto consigliato anche un macchinario che fa contrarre le natiche producendo in 30 minuti un effetto paragonabile a 20 mila squat che renderà invidiabile il lato b dello zelante dipendente regionale che non ha tempo di lasciare l’ufficio per andare in palestra.

Nell’annuncio sul welfare aziendale si fa riferimento all’avvio di una convenzione “non onerosa” per i dipendenti del consiglio regionale con la Pangea Medical Srl che, in effetti, è una clinica privata in cui accanto alla medicina estetica c’è anche la medicina tradizionale. Dalla ginecologia alla dermatologia. Va detto che l’indirizzo della Pangea Srl è lo stesso della sede a Roma Sud di Villa Brasini e che anche il sito della Pangea sembra molto votato all’estetica.

La clinica è di proprietà, appunto, di Diletta Siniscalchi e del marito Riccardo Scifo, che è anche amministratore delegato di Real Medical, azienda che importa e distribuisce presidi medico chirurgici e annovera fra i suoi clienti, il policlinico Gemelli e quello di Tor Vergata e l’Umberto I, il Bambino Gesù, e diverse Asl e cliniche di Roma. Insomma, un imprenditore noto in Regione. Con la clinica cofondata assieme alla moglie Diletta il Consiglio regionale a maggioranza di centrodestra ha firmato l’accordo per i suoi travet.

(da La Repubblica)

