MA SECONDO L’ISTITUTO CATTANEO DIFFICILE CHE RIESCANO A OTTENERE LA MAGGIORANZA DEI DUE TERZI IN PARLAMENTO PER CAMBIARE LA COSTITUZIONE



Alle elezioni del 25 settembre il centrodestra è favoritissimo nei collegi uninominali del Rosatellum. Anche se il traguardo dei due terzi dei seggi, con i quali si può riformare la Costituzione senza passare per il referendum abrogativo, è ancora molto lontano.

Con il 45% dei voti e il centrosinistra sotto il 30% dopo la rottura con Calenda il vantaggio appare incolmabile. E il Partito Democratico potrebbe arrivare a conquistare soltanto 15 collegi sicuri nelle sue roccaforti.

Rado Fonda, head of research di Swg, spiega oggi al Corriere della Sera che il centrodestra può conquistare il 90% dei collegi uninominali. Ovvero 132 alla Camera e 66 al Senato.

Non solo. Per il centrosinistra potrebbe esserci anche il problema dell’astensione: «Gli elettori di centrodestra sono più motivati di quelli di centrosinistra».

Mentre il fenomeno dell’erosione di voti dagli altri partiti della coalizione verso Fratelli d’Italia appare in esaurimento: «Sarebbe eclatante vedere la Lega sotto il 12%, mentre Forza Italia non sembra aver subito contraccolpi dalla caduta del governo Draghi e dagli addii, tanto da consolidarsi all’8%».

Salvatore Vassallo dell’Istituto Cattaneo esclude a priori che il centrodestra possa conquistare i due terzi dei seggi.

«È molto semplice», ragiona. «Il centrodestra vale circa il 46% dei consensi, che nel sistema proporzionale del Rosatellum si traduce in circa 120-121 seggi alla Camera. Per avere i due terzi dei 400 seggi il centrodestra deve conquistarne 268; e quindi vincere in tutti i 147 collegi, cosa che difficilmente può accadere: il centrosinistra dovrebbe perdere in tutte le sue roccaforti. È uno scenario surreale», conclude.

(da agenzie)

Correlati