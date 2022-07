L’UFFICIALITA’ ARRIVERA’ MERCOLEDI



Articolo Uno sarà parte del listone unico su cui il segretario del Pd Enrico Letta sta lavorando in vista delle elezioni di settembre. E così a distanza di qualche anno una delle tante scissioni del partito democratico andrà verso una ricomposizione.

L’ufficialità arriverà mercoledì prossimo, quando il partito nato da una scissione del Nazareno si riunirà per sancire la svolta. «Andiamo avanti sul progetto unitario – ha ripetuto in queste ore Speranza agli interlocutori, il primo dei quali è ovviamente il segretario dem – E lo facciamo con grande convinzione».

Convinzione che passa da un esperimento di rinnovamento, anche grafico, grazie al simbolo e alla dicitura che rimanda a democratici e progressisti: «Un segnale di vera apertura e innovazione». «Il nostro avversario si chiama destra – è la linea di Speranza – dobbiamo creare le condizioni per evitare lo sfondamento».

(da agenzie)

Correlati